В США поблагодарили Россию за талант Овечкина

Посол США в России Джон Салливан поблагодарил Россию за то, что она «поделилась таким талантом», каким обладает нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Его слова приводит РИА Новости.

«Народ США очень признателен России... И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли — о хоккее», — заявил он. Глава дипмиссии добавил, что является большим хоккейным фанатом.

Овечкин переехал в США и стал игроком «Вашингтона» в 2005 году. В 2018-м вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли. В текущем сезоне хоккеист забросил 48 шайб. Всего в НХЛ на его счету 706 голов.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрировано более 576 случаев заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!