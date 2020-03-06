Овечкин отличился дублем и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео доступно на сайте лиги.

Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. При этом россиянин провел на два матча меньше (66 против 68). Встреча завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 6:5.

В данный момент на счету Овечкина 705 заброшенных шайб в рамках НХЛ. Он опережает по данному показателю таких хоккеистов, как Марк Мессье и Марио Лемье и занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

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