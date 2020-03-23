Бездомных в США изолировали на катках из-за коронавируса

Бездомных в Анкоридже, городе на севере США, изолировали на катках из-за коронавируса. Городские власти предприняли этот шаг, чтобы сдержать пандемию коронавирусной инфекции среди людей, живущих на улицах. Об этом сообщает американская телерадиовещательная компания Alaska Public Media.

Бездомное население наиболее восприимчиво к вирусам, а условия, в которых они находятся, способствуют быстрому распространению COVID-19 по всему городу. По мнению властей, ситуация в приютах ничуть не лучше, так как находящиеся там люди спят плечом к плечу. Директор департамента недвижимости муниципалитета Робин Уорд разделяет эти опасения. По его словам, большинство людей могут изолировать себя дома, тогда как у бездомных такой возможности нет. В связи с этим чиновники и волонтеры решили организовать временное убежище для данной категории населения. Партнерами проекта выступила Коалиция по борьбе с бездомностью и одна из кофеен сети Coffee Bean.

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В качестве нового приюта волонтеры выбрали редко используемый спорткомплекс. На первом этапе он позволит вместить 280 человек. В этом месте смогут поселиться бездомные, которые не представляют угрозы для окружающих. Со временем количество постояльцев якорной стоянки могут увеличить до 480. Все они будут находиться под постоянным наблюдением волонтеров и врачей. Последние собираются проводить регулярные осмотры лишенных крова для выявления симптомов COVID-19 и оказывать им срочную медицинскую помощь. Согласно подсчетам волонтеров, ежедневно на каждого подопечного приюта будет уходить около 75 долларов (шесть тысяч рублей). Эта сумма включает расходы на размещение, трехразовое питание, безопасность и санитарные принадлежности. Проект рассчитан на четыре месяца.

Спортивный комплекс состоит из двух зданий. Лед на катке со временем снимут, а освобожденное пространство поделят на секторы. Каждый из «квадратов» рассчитан на одного пациента и находится на расстоянии в шесть футов (1,8 метра) друг от друга. Всем бездомным выдадут коврик для сна и контейнер среднего размера для хранения своих вещей. В целях соблюдения чистоты в комплексе предусмотрят портативные туалеты, станции для мытья рук и душевые. По мнению организаторов, распределение бездомных в такие приюты не только поможет снизить скорость распространения коронавируса, но также способно изменить сознание людей, которые со временем начнут привыкать к приличным условиям.

Власти США уже не первый год пытаются решить проблему бездомных, создавая в этих целях различные социальные проекты. Месяц назад они предприняли новые меры по разгрузке социального жилья и контролю роста числа бомжей, предложив застройщикам расселить малоимущих в нераспроданных квартирах. Девелоперы, которые согласятся на такое сотрудничество, получат от государства налоговые льготы. Программа рассчитана на семьи с низким доходом, у которых нет своего дома.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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