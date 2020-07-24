На родине Эскобара объявили о распродаже кокаиновых домов

В колумбийской Боготе объявили о распродаже пяти тысяч объектов недвижимости, принадлежавших торговцу кокаином. Их совокупная стоимость составляет 366 миллионов долларов (26 миллиардов рублей). Об этом пишет Bloomberg.

Большинство объектов — дома или участки под застройку. Они находятся в районе Боготы, а также в одном из департаментов страны Валье-дель-Каука и ее административном центре Кали. Имущество уйдет с молотка на аукционе DebtX.

По словам его организаторов, данные объекты не являются столь роскошными, как инкрустированные бриллиантами часы Rolex, принадлежащие наркобарону Пабло Эскобару. Он также родился в Колумбии, часы были выставлены на аукцион в 2013 году. Однако данные лоты все равно являются крупнейшим пакетом активов, когда-либо выставленных на торги в стране.

«Страна работает над привлечением международных инвесторов и разрушением своей репутации как убежища для кокаиновых картелей и повстанцев», — заявила исполнительный директор аукциона Кингсли Гринлэнд. Деньги от продажи объектов пойдут в фонд по борьбе с преступностью.

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