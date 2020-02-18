Россиянина наказали за попытку обменять героин на недвижимость

В Кемерово суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы 56-летнему местному жителю, пытавшемуся обменять килограмм героина на комнату в общежитии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Информацию о готовящемся в области сбыте крупной партии наркотиков сотрудники правоохранительных органов получили в августе 2018-го. Они провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность наркоторговца и организовали за ним наблюдение. Мужчину задержали в лесополосе вдоль трассы «Кемерово — Яшкино — Тайга», где был зарыт сверток с героином.

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Всего в пакете было около килограмма запрещенного вещества. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что наркоторговец предпринимал попытку обменять героин на комнату в общежитии. После сбора доказательств дело было направлено в суд, который вынес мужчине обвинительный приговор.

В июле 2019-го полиция Магадана задержала мужчину, перевозившего в себе героин на два миллиона рублей. Наркокурьер прибыл в магаданский аэропорт Сокол рейсом из Москвы. Преступника доставили в местную больницу, из его желудка извлекли контейнер цилиндрической формы, содержавший более 30 граммов героина.

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