Собиравшую деньги на лечение российскую пианистку осудили за героин

Российскую пианистку Анну Коровушкину приговорили к двум годам лишения свободы за хранение наркотиков. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сейчас Коровушкину отправили на экспертизу, по итогам которой будет принято решение, отправлять ли ее в колонию. Отмечается, что у нее проблемы со здоровьем.

Анну Коровушкину задержали в Москве в начале февраля. При себе у 27-летней девушки было 38 граммов героина. Тогда сообщалось, что на протяжении нескольких лет пианистка собирала в интернете деньги — якобы на лечение редкого заболевания печени — и участвовала в телешоу. Однако некоторые пользователи сети подозревали Коровушкину в мошенничестве.

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