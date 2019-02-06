Российскую пианистку обвинили в торговле героином

Пианистка Анна Коровушкина задержана на востоке Москвы с 38 граммами героина, в отношении 27-летней девушки возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает агентство «Москва».

По словам замначальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Екатерины Гузь, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в сбыте наркотиков на Открытом шоссе. При досмотре у нее было обнаружено около 38 граммов героина. В отношении девушки возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о пианистке Анне Коровушкиной. Она на протяжении нескольких лет собирала в интернете деньги якобы на лечение редкого заболевания печени и участвовала в телевизионных ток-шоу. Однако некоторые пользователи сети подозревали Коровушкину в мошенничестве.

5 декабря 2018 года сообщалось, что в Хабаровске суд приговорил воспитательницу детского сада к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы за попытку распространения наркотиков.

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