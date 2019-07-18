Россиянин пытался провезти в себе героин на два миллиона рублей

Полиция Магадана задержала мужчину, перевозившего в себе героин на два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что наркокурьер прибыл в магаданский аэропорт Сокол рейсом из Москвы. Там его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии.

Мужчину доставили в местную больницу, «где из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 граммов героина». По данным Vostok.Today, курьер хранил наркотики в желудке.

Полиция возбудила дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

16 июля Национальная полиция Испании задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина. Внимание правоохранителей привлекли странный внешний вид пассажира и его нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля.

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