Мужчина попытался скрыть под париком полкилограмма кокаина и попался

Национальная полиция Испании задержала в аэропорту Барселоны мужчину, который пытался ввезти под париком полкилограмма кокаина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в Twitter.

Мужчина спрятал наркотики в огромный парик, поверх которого надел большую шляпу. Странный внешний вид пассажира и его нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля привлекли внимание полиции. Во время проверки у него обнаружили пакет с 503 граммами кокаина, стоимость которого оценивается в 30 тысяч евро.

Нарушителем оказался 65-летний гражданин Колумбии. Он прибыл в Барселону рейсом из Боготы.

В январе полиция поймала малайзийского бортпроводника авиакомпании Malindo Air, который пытался перевезти героин и метамфетамин в Австралию. 48-летнего наркокурьера арестовали в аэропорту Сиднея и обвинили в незаконном провозе наркотиков через границу.

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