Пенсионеры набили чемоданы кокаином и отправились в круизное путешествие

Полиция задержала двух пенсионеров, которые путешествовали на круизом лайнере с четырьмя чемоданами кокаина. Об этом сообщает телевизионный канал ITV.

Пара пенсионеров 70 и 72 лет возвращались на круизом лайнере Marco Polo компании Cruise and Maritime Voyages с Карибских островов. Когда корабль сделал остановку в Лиссабоне, сотрудники полиции поднялись на борт и схватили двух нарушителей. Информацию о перевозящих наркотики пассажирах им передало британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.

По словам полицейских, они обнаружили около 10 килограммов кокаина, спрятанных в четырех чемоданах.

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После того как пенсионеров арестовали, лайнер продолжил путешествие и вернулся в Великобританию 8 декабря.

В сентябре житель Великобритании, летевший на Ибицу из английского города Манчестер, умер от передозировки кокаином прямо на борту самолета авиакомпании Jet2. По словам очевидцев, мужчина вел себя очень странно весь полет, а после того как он выпил водки после употребления наркотика, его начало трясти в кресле. Британца вытащили в проход, где две женщины попытались оказать пострадавшему пассажиру первую помощь. Однако им не удалось спасти мужчину.

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