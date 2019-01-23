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Очередной бортпроводник попался на перевозке героина

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Полиция поймала малайзийского бортпроводника авиакомпании Malindo Air, который пытался перевезти героин и метамфетамин в Австралию. Об этом сообщает News.com.au.

48-летнего наркокурьера арестовали в аэропорту Сиднея и обвинили в незаконном провозе наркотиков через границу. Суд уже провел одно заседание по делу преступника, и в настоящий момент он находится под стражей в ожидании второго заседания, которое состоится в мае.

Предполагается, что бортпроводник прятал запрещенные вещества под одеждой. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник провозил наркотики в разные аэропорты, пользуясь своим положением члена экипажа. Это уже девятый контрабандист, задержанный в рамках операции, начавшейся 16 января.

В марте 2018 года бортпроводник компании Fly Jamaica Хью Холл спрятал под одеждой девять фунтов кокаина и пытался провезти их в США. Четыре пакета с наркотиком, привязанные к его ногам, были обнаружены во время таможенного досмотра.

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