Бортпроводника поймали с кокаином в штанах

Стюард ямайской авиакомпании Fly Jamaica Хью Холл пытался провезти в США около девяти фунтов кокаина. Наркотик был расфасован в четыре пакета, которые были привязаны к его ногам. Цена контрабандной партии составляет около 160 тысяч долларов США. Об этом сообщает со ссылкой на местные власти Daily Mail.

Инцидент произошел 17 марта, но в течение нескольких дней его не предавали огласке. Стюард прибыл в Нью-Йорк рейсом из Монтего-Бэй — четвертого по величине города Ямайки. Пакеты с белым порошком были обнаружены во время личного досмотра таможенной службой. Результаты проверки показали, что это кокаин.

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Представитель авиакомпании Fly Jamaica уже осудил действия сотрудника. На данный момент бортпроводник находится под арестом по обвинению в контрабанде наркотиков. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее, в феврале, разразился скандал, вызванный контролируемой поставкой крупной партий наркотиков из Аргентины в Россию. По неподтвержденным данным СМИ, в качестве перевозчика должен был использоваться борт летного отряда «Россия». Позже стало известно, что канал поставок кокаина был выявлен в ходе совместной спецоперации аргентинских и российских спецслужб.

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