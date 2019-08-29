Ник Кейв чуть не выронил шприц с героином из-за расставания с Пи Джей Харви

Австралийский музыкант Ник Кейв, фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds, откровенно рассказал в своем блоге о расставании с британской исполнительницей Пи Джей Харви. По словам артиста, для него разрыв стал большой неожиданностью, и сам он не был его инициатором.

«Я сидел на полу в своей квартире в Ноттинг-Хилле, солнце вроде бы светило через окно, я чувствовал себя отлично, у меня была талантливая и красивая молодая певица в качестве девушки, и тут позвонил телефон. Я взял трубку, и это была Полли», — поведал Кейв.

Музыкант рассказал, что Пи Джей Харви сразу заявила, что хочет расстаться с ним. На вопрос «Почему?» она ответила: «Просто все кончено». «Я был так удивлен, что чуть не выронил свой шприц», — признался он.

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Кейв отметил, что подозревал глубоко внутри, что причиной расставания могла быть его наркозависимость, однако, помимо этого, между ними было много других проблем.

«Мне еще многое нужно было сделать, чтобы понять концепцию моногамии, да и у Полли были свои проблемы. Я думаю, все дело было в том, что мы оба — неистово творческие люди, и были слишком погружены в себя», — добавил он.

Пи Джей Харви — вокалистка музыкального коллектива PJ Harvey. Певица записала десять студийных альбомов. Последняя пластинка, All About Eve, вышла в апреле 2019 года. Она приняла участие в записи альбома Кейва Murder Ballads, вышедшего в 1996 году. Ник Кейв стал употреблять героин в раннем возрасте после того, как ушел из художественной школы, а лечиться от зависимости начал в конце 1990-х.

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