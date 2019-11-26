Пенсионерка нашла оставшийся после смерти сына героин и решила его продать

Заводский районный суд Кемерова признал 79-летнюю жительницу города виновной в продаже наркотиков. Об этом сообщается на сайте Кузбасского ЛУ МВД России.

Как выяснило следствие, пенсионерка нашла банку с героином дома после смерти сына, который страдал наркотической зависимостью. После этого она решила продать вещество. Было доказано покушение на сбыт восьми граммов наркотика.

В ходе обысков у женщины обнаружили и изъяли 17 подготовленных к продаже свертков с героином. По признакам покушения на незаконный сбыт наркотиков было возбуждено уголовное дело.

Суд признал пенсионерку виновной, однако учел полное признание подсудимой вины, пожилой возраст и состояние здоровья. В результате женщину осудили на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В июне 2016 года Ленинский суд Перми вынес приговор 82-летней пенсионерке по прозвищу баба Нюра-ништяк, обвинявшейся в распространении наркотиков. Ей было назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

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