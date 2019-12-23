Крупнейшую в истории Белоруссии партию героина сняли на видео

МВД Республики Беларусь / YouTube

В Белоруссии изъяли крупнейшую в истории страны партию героина. Об этом в своем канале в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Видео с места проведения операции опубликовано на странице ведомства в YouTube.

Как отмечает Чемоданова, операция по изъятию и нейтрализации преступной группировки была проведена еще в конце ноябре. В ней приняли участие сотрудники Главного управления МВД по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, а также бойцы спецподразделения «Алмаз». В результате их действий были задержаны четверо «граждан одной из Средиземноморских стран» — трое мужчин и одна женщина. В арендуемом ими помещении в центре Минска правоохранители обнаружили тайник, в котором силовики обнаружили 550 килограмм героина.

Пресс-секретарь МВД указывает, что белорусская столица не была конечным пунктом назначения этой партии наркотиков, а использовалась как «перевалочный пункт». Контрабанда двигалась по «северному маршруту» из Афганистана в страны Евросоюза.

В апреле в Минском районе Белоруссии была ликвидирована крупнейшая в истории страны нарколаборатория. Она была создана тремя российскими гражданами, операция проходила при содействии ФСБ России.

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