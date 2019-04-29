Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию

Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России. Об этом сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

23 апреля сотрудники погранслужбы Белоруссии и Комитет госбезопасности страны вместе с ФСБ России задержали с поличным двоих россиян в деревне Хатежино. Еще один их соотечественник был задержан недалеко от поселка Малиновка.

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Во время осмотра складского помещения, где действовали преступники, силовики обнаружили промышленное лабораторное оборудование, 30 килограммов порошка белого цвета и 750 литров различных жидкостей. По заключению эксперта, изъятое является особо опасными психотропными веществами и прекурсором. Все это было ввезено в Белоруссию с территории России.

«Ранее в Республике Беларусь правоохранительными органами не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков», — заявили в Госпогранкомитете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 328 УК Белоруссии («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенное группой лиц в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»). В отношении одного из россиян также возбуждено дело по части 2 статьи 328 УК («Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»).

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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