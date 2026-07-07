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Силовые структуры
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13:52, 7 июля 2026Силовые структуры

В России украинского агента приговорили к 22 годам колонии

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, изготавливающего СВУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, изготавливающего самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, житель Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Межанков в декабре 2024 года вступил в созданное сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины террористическое сообщество. После этого он забрал из тайника компоненты для СВУ и изготовил его.

В декабре 2025 года он снова отправился за партией компонентов для самодельных взрывных устройств. После этого мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что появились подробности о бомбах в посылках с парфюмерными наборами участникам СВО.

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