В России украинского агента приговорили к 22 годам колонии

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, изготавливающего СВУ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, изготавливающего самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, житель Донецкой Народной Республики (ДНР) Илья Межанков в декабре 2024 года вступил в созданное сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины террористическое сообщество. После этого он забрал из тайника компоненты для СВУ и изготовил его.

В декабре 2025 года он снова отправился за партией компонентов для самодельных взрывных устройств. После этого мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что появились подробности о бомбах в посылках с парфюмерными наборами участникам СВО.