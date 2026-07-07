За двойную расправу в Москве назначили 15 лет колонии

В Москве суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за двойное убийство

В Москве суд приговорил 36-летнего Алексея Болотенкова к 15 годам колонии строгого режима за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что 16 июля 2025 года он находился с потерпевшими в квартире, когда между ними произошел конфликт. Болотенков схватился за кухонный нож и им нанес мужчине и женщине множество ударов в область жизненно важных органов, после чего скрылся. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним, также она повесила кошку.

