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Силовые структуры
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13:37, 7 июля 2026Силовые структуры

За двойную расправу в Москве назначили 15 лет колонии

В Москве суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за двойное убийство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве суд приговорил 36-летнего Алексея Болотенкова к 15 годам колонии строгого режима за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что 16 июля 2025 года он находился с потерпевшими в квартире, когда между ними произошел конфликт. Болотенков схватился за кухонный нож и им нанес мужчине и женщине множество ударов в область жизненно важных органов, после чего скрылся. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним, также она повесила кошку.

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