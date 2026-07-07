Россиянка связала сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним

В Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед убийством

В Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним. Об этом сообщает Amur.life.

По данным источника, мать устроила расправу с особой жестокостью над своим ребенком, пока ее сожитель был на работе. Он и обнаружил мальчика без признаков жизни, при этом голова ребенка была полностью обмотана скотчем.

Как стало РЕН ТВ, женщина страдала психическим заболеванием, на фоне его обострения и произошла расправа.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.