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Силовые структуры
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11:54, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянка связала сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним

В Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед убийством
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Благовещенске женщина связала 12-летнего сына с ДЦП скотчем перед расправой над ним. Об этом сообщает Amur.life.

По данным источника, мать устроила расправу с особой жестокостью над своим ребенком, пока ее сожитель был на работе. Он и обнаружил мальчика без признаков жизни, при этом голова ребенка была полностью обмотана скотчем.

Как стало РЕН ТВ, женщина страдала психическим заболеванием, на фоне его обострения и произошла расправа.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении женщины.

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