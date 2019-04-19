Наркоторговец спрятал тысячи доз кокаина на кладбище и попался

Полиция Рима арестовала мужчину, прятавшего наркотики на историческом кладбище «Верано». Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Задержанным оказался 42-летний мастер по мрамору. Автомобиль, на котором он ехал, вызвал подозрение у полицейских, и они решили последить за мужчиной. В результате наркоторговца задержали в часовне, где он доставал наркотики из тайника.

Всего полицейские изъяли 110 тысяч доз кокаина, а также спрятанный в картонной коробке пистолет. В отношении мужчины начали расследование.

Кладбище Кампо Верано расположено вокруг католической церкви Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура. Было основано в XIX веке, на данный момент разделено на участки по конфессиональному принципу.

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