Российский врач оказалась наркокурьером

В Ижевске (Удмуртия) полицейские задержали врача-терапевта по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о причастности 24-летней местной жительницы, работающей в одной из местных больниц, к сбыту наркотиков. В ходе обыска арендованной квартиры подозреваемой в Устиновском районе было обнаружено около трех килограммов запрещенных веществ.

По данным следствия, девушка работала региональным курьером интернет-площадки по торговле наркотиками. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий удалось установить еще двоих курьеров — 21-летних уроженцев Пермского края.

В настоящее время все подозреваемые находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

22 февраля сообщалось, что Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил к 10 годам лишения свободы детского врача-травматолога Михаила Верулашвили за сбыт крупной партии наркотиков. Медицинский работник незаконно приобрел спайс для личного употребления. Приняв часть, он решил обменять оставшуюся дозу на другой вид наркотика через интернет, однако был задержан.

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