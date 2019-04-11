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Наркокурьеры доставили британцам товар за 228 секунд

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Сотрудники издания The Sun провели эксперимент и выяснили, что в Лондоне наркотики можно получить быстрее, чем за четыре минуты.

Журналист связался с наркодилером по телефону и заказал крэк. Мужчина рассказал, где находится, и засек время. Через три минуты 48 секунд товар привез курьер на велосипеде. Он отказался рассчитываться на месте и попросил отойти во дворы, поскольку на улицах много камер. Курьер передал вещество, рассчитанное примерно на шесть доз, и взял за это 15 фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей).

Через четыре дня журналист повторил эксперимент и позвонил по тому же номеру. Наркотики привез другой курьер, доставку пришлось ждать около 20 минут. В этот раз журналист получил столько же крэка, однако ему дали пять фунтов сдачи.

В обоих случаях были проведены лабораторные тесты, которые подтвердили подлинность наркотика.

Бывшие наркозависимые рассказали изданию, что в Илфорде (один из районов Лондона) работают шесть или семь наркодилеров. Любой желающий может начать работать на них курьером, среди них есть и дети в возрасте 12-13 лет.

Весной 2018 года социологи из проекта Global Drug Survey опросили 15 тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что наркокурьеры работают быстрее доставщиков пиццы. Около 30 процентов респондентов получают кокаин в течение 30 минут, а пиццу за такое же время доставляют лишь в 16,5 процента случаев.

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