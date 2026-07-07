Стало известно о подготовке трех стран к окончательному решению русского вопроса

Лукьянцев: Страны Прибалтики хотят окончательно решить русский вопрос массовой депортацией

Власти Латвии, Литвы и Эстонии хотят окончательно решить русский вопрос массовой депортацией русскоязычных жителей. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос"», — сказал он.

Дипломат также отметил, что таким образом власти стран Прибалтики желают решить проблему массового отсутствия гражданства страны у жителей, населяющих ее территорию.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. На границе с Латвией был закрыт переход Пыталово в Псковской области.