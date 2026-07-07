Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 7 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о подготовке трех стран к окончательному решению русского вопроса

Лукьянцев: Страны Прибалтики хотят окончательно решить русский вопрос массовой депортацией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Peter Seyfferth / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Власти Латвии, Литвы и Эстонии хотят окончательно решить русский вопрос массовой депортацией русскоязычных жителей. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос"», — сказал он.

Дипломат также отметил, что таким образом власти стран Прибалтики желают решить проблему массового отсутствия гражданства страны у жителей, населяющих ее территорию.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. На границе с Латвией был закрыт переход Пыталово в Псковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности убийства подозреваемой в покушении на украинского олигарха

    В России мотоциклистам рекомендуют тщательно планировать поездки в 2026

    Иностранца задержали за сексуальное насилие над ребенком в автобусе в Москве

    Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

    Словакия объяснила ограничение выдачи виз россиянам

    Россиянка девять лет отработала в Сирии на террористов

    Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

    Госдума приняла закон о выплатах россиянам при осложнениях от прививок

    Капитан «Краснодара» перешел в саудовский клуб

    Российский «Ньютон» обеспечит питание РЭБ в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok