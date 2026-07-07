Развенчан популярный миф о жирных молочных продуктах

JN: Умеренное потребление жирных молочных продуктов не повышает уровень холестерина

Жирные молочные продукты не приводят к увеличению массы тела и не повышают уровень холестерина, если употреблять их в умеренном количестве. К такому выводу пришли канадские ученые. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JN).

В исследовании приняли участие 74 взрослых человека с избыточным весом или ожирением. В течение 12 недель участников случайным образом распределили на три группы: первая придерживалась низкокалорийной диеты с небольшим количеством молочных продуктов, вторая ежедневно употребляла три порции цельномолочных продуктов без изменения общей калорийности рациона, а третья также ела три порции молочных продуктов без ограничений по калорийности. Все участники придерживались рекомендаций по здоровому питанию.

Оказалось, что у людей, ежедневно употреблявших три порции цельномолочных продуктов, масса тела, процент жира, уровень холестерина и другие показатели липидного обмена не отличались от участников, ограничивавших молочные продукты. При этом у них снизилось артериальное давление, а рацион содержал больше кальция, белка и витамина D. Также исследователи не обнаружили признаков ухудшения чувствительности к инсулину.

Авторы отмечают, что полученные результаты подтверждают: влияние молочных продуктов на организм нельзя оценивать только по содержанию насыщенных жиров. По их мнению, важную роль играет так называемая «молочная матрица» — сложная структура продукта, которая влияет на усвоение питательных веществ. Тем не менее ученые подчеркивают, что речь идет об умеренном потреблении цельномолочных продуктов в составе сбалансированного рациона, а не о неограниченном их употреблении.

Ранее ученые выяснили, что употребление сои, фасоли и чечевицы снижает риск развития гипертонии.