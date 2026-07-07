Наряд украинской теннисистки Марты Костюк на Уимблдоне стал вирусным в сети

Образ украинской теннисистки Марты Костюк на Уимблдоне-2026 стал вирусным в сети. По данному поводу в том числе высказался португальский обозреватель Гаспар Рибейро Ланса на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Ланс восхитился одеждой знаменитости, на которую обратили внимание пользователи сети, поклонники тенниса и СМИ. «Марта Костюк в очередной раз продемонстрировала, пожалуй, лучший наряд Уимблдона», — заявил он.

Спортсменка выбрала для турнира белый комплект под названием Marta Dress 2.0, который состоял из кружевного платья с глубоким декольте, двухъярусной юбки и кроп-топа. Известно, что указанная одежда концептуально продолжает идею ее свадебного платья 2023 года.

Костюк создала костюм совместно с американским брендом Wilson, став автором замысла. На официальном сайте марки его цена составляла 190 фунтов стерлингов (19,4 тысячи рублей). При этом наряд был выпущен ограниченным тиражом и быстро оказался распродан, отмечает Hypebae.

В июне сообщалось, что бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде, японская теннисистка Наоми Осака пришла на игру в рамках Уимблдона в необычном наряде и победила.