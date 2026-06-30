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16:11, 30 июня 2026Ценности

Наоми Осака в необычном наряде пришла на игру и победила

Теннисистка Наоми Осака пришла на игру в сшитом из свадебных нарядов кимоно и победила
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Solo Syndication / Legion-Media

Бывшая первая ракетка мира в женском одиночном разряде, японская теннисистка Наоми Осака в необычном наряде пришла на игру в рамках Уимблдона и победила. Подробности о ее одежде публикует журнал Vogue.

28-летняя спортсменка появилась на корте в белом кимоно, которое эксклюзивно для нее создала токийский модельер Хана Яги. Предмет гардероба оказался сшит из семи видов переработанных винтажных тканей. Среди них — элементы традиционных японских свадебных нарядов (сиромуку).

Кроме того, кимоно украсили вышивкой жемчужными нитями с изображениями журавлей и цветущей сакуры. Также образ спортсменки дополняли традиционная заколка для волос кандзаси, украшения бренда Mikimoto и пояс с бантом.

Впоследствии Осака отметила, что при выборе наряда вдохновлялась О-Рэн Ишии — главной антагонисткой первой части фильма «Убить Билла» режиссера Квентина Тарантино, роль которой исполнила актриса Люси Лью.

«В фильме она [О-Рэн Ишии] появляется в потрясающем белом кимоно. Мне хотелось воплотить ту же силу и магнетизм — словно ты персонаж видеоигры, вышедший на поле боя», — пояснила знаменитость.

При этом перед разминкой теннисистка сняла кимоно, под которым оказалось сшитое на заказ спортивное платье марки Nike с элементами традиционного бумажного искусства киригами. На официальном сайте компании указанный наряд продается за 185 долларов (14,5 тысячи рублей).

Известно, что Осака выступала против французской теннисистки Эльзы Жакмо. Игра закончилась ее победой со счетом 6:1, 7:5.

В мае Наоми Осака также в необычном наряде пришла на корт и вызвала споры в сети.

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