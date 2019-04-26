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Кредиты вынудили российского нарколога продавать наркотики

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В Барнауле врач-нарколог и ее бывший пациент подрабатывали закладчиками наркотиков, чтобы выплачивать кредиты и платить за съемное жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, молодая женщина 1992 года рождения и мужчина 1976 года раскладывали по городу «закладки» с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для последующего сбыта. 11 января обоих задержали с крупной партией запрещенных веществ. В их арендованной квартире оперативники также нашли наркотики и приспособления для их взвешивания и упаковки.

Задержанная оказалась действующим врачом-наркологом, а ее сообщник ранее лечился у нее от наркомании.

Заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупной размере через интернет (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК). Материалы направлены в суд. Обвиняемые признали вину и дали показания, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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