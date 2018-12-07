Пятеро россиян на заказ избивали закладчиков наркотиков

Пятеро жителей Магнитогорска (Челябинская область) задержаны полицией по подозрению в избиении людей на заказ. Об этом в пятницу, 7 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили «Интерфаксу».

По версии следствия, участники группы принимали заказы через соцсети или мессенджеры. Лица, которые на данный момент не установлены, платили за избиение «закладчиков», которые не рассчитались за товар со сбытчиками наркотиков. При этом подозреваемые для отчета перед заказчиками снимали расправы на видео.

Одна из таких записей была опубликована в сети. На ней видно, как молодые люди в масках палками и ногами избивают лежащего на земле человека. Потерпевший не стал обращаться в правоохранительные органы, боясь расправы. На основании ролика была начата доследственная проверка.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пунктам «д», «е» и «ж» части 2 статьи 117 и пунктам «в», «г» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ («истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением пытки по найму»).

В настоящее время следователи установили три факта избиений, все потерпевшие — жители Троицкого района Магнитогорска. По ходатайству следствия двое подозреваемых, 19 и 22 лет, заключены под стражу. Еще трое отпущены под подписку о невыезде.

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