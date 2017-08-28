Чувашскую первокурсницу осудили за «закладки» со спайсом

Суд признал студентку одного из вузов Чебоксар виновной в незаконном сбыте наркотиков. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Чувашия.

По данным следствия, в апреле девушка оборудовала 12 тайников со спайсом в Чебоксарах и Новочебоксарске. Их обнаружили полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

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«Первокурсница признана виновной в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических средств. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в региональном главке СКР.

В настоящее время стражи порядка ведут поиск поставщика наркотиков. При этом руководителям вуза, где обучалась девушка, внесено представление о том, чтобы они приняли меры по недопущению впредь подобных преступлений.

7 июня стало известно, что двоих студентов заподозрили в организации перевалочного склада наркотиков в общежитии университета в городе Химки (Московская область) и использовании под собственные нужды комнаты соседа.