Неизвестные предложили арендовать машину для поездок за закладками с наркотиками

Неизвестные запустили рекламу в Instagram, от лица каршерингового сервиса BelkaCar предложив пользователям взять машину в аренду для поездок за закладками с наркотиками. На это обратила внимание автор Telegram-канала Tvoya_mamka88.
Пользователям показываются две рекламных публикации: в первой двое молодых людей рассматривают на телефоне адрес закладки на фоне автомобиля BelkaCar. Картинку сопровождает подпись «Летние приключения с каршерингом BelkaCar» и ссылка, по которой якобы можно скачать приложение сервиса. Во втором случае снимок пары с машиной сопровождает подпись «И отправляйся с друзьями на закладку».
Представители BelkaCar в беседе с «Лентой.ру» отметили, что не имеют отношения к аккаунту и рекламным публикациям. Они также подчеркнули, что уже связались с администрацией Facebook и попросили выяснить, кто мог опубликовать посты.
В середине июля пользователи сети обратили внимание на рекламу магазина наркотиков в сети Tor, всплывющую перед показом роликов на YouTube. Из-за многочисленных жалоб администрации YouTube пришлось удалить оригинальный ролик. Тем не менее во «ВКонтакте» стали появляться ссылки на скрытые копии рекламы, которые переводят пользователей обратно на видеохостинг.
В конце июня «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование о торговле наркотиками в российском «темном» интернете и выяснила, что объем рынка превышает два миллиарда рублей в месяц. Администратор действующей в анонимной сети Tor нелегальной площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP) сообщил изданию, что в 2016 году онлайн-наркоторговцы закупили и продали психоактивных веществ на сумму в 24 миллиарда рублей.