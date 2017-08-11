Неизвестные предложили арендовать машину для поездок за закладками с наркотиками

Неизвестные запустили рекламу в Instagram, от лица каршерингового сервиса BelkaCar предложив пользователям взять машину в аренду для поездок за закладками с наркотиками. На это обратила внимание автор Telegram-канала Tvoya_mamka88.

Пользователям показываются две рекламных публикации: в первой двое молодых людей рассматривают на телефоне адрес закладки на фоне автомобиля BelkaCar. Картинку сопровождает подпись «Летние приключения с каршерингом BelkaCar» и ссылка, по которой якобы можно скачать приложение сервиса. Во втором случае снимок пары с машиной сопровождает подпись «И отправляйся с друзьями на закладку».

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Представители BelkaCar в беседе с «Лентой.ру» отметили, что не имеют отношения к аккаунту и рекламным публикациям. Они также подчеркнули, что уже связались с администрацией Facebook и попросили выяснить, кто мог опубликовать посты.

В середине июля пользователи сети обратили внимание на рекламу магазина наркотиков в сети Tor, всплывющую перед показом роликов на YouTube. Из-за многочисленных жалоб администрации YouTube пришлось удалить оригинальный ролик. Тем не менее во «ВКонтакте» стали появляться ссылки на скрытые копии рекламы, которые переводят пользователей обратно на видеохостинг.

Материалы по теме Очень темные дела Как Россия погрязла в наркотиках из «темного» интернета

В конце июня «Лента.ру» опубликовала масштабное расследование о торговле наркотиками в российском «темном» интернете и выяснила, что объем рынка превышает два миллиарда рублей в месяц. Администратор действующей в анонимной сети Tor нелегальной площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP) сообщил изданию, что в 2016 году онлайн-наркоторговцы закупили и продали психоактивных веществ на сумму в 24 миллиарда рублей.