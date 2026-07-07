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13:42, 7 июля 2026Экономика

В российской промышленности заметили более сложный этап перестройки

Мантуров рассказал о более сложном этапе структурной перестройки промышленности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российская промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки после периода ускоренного роста. Об этом во время выступления на коллегии Минпромторга в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Он объяснил, что проблемы нарастают из-за давления по спросу, себестоимости продукции и доступности капитала. В результате динамика по отраслям замедлилась и стала сильно неоднородной. Какие именно отрасли испытывают особенные трудности, а какие, напротив, чувствуют себя относительно неплохо, чиновник не уточнил.

Мантуров напомнил, что у Минпромторга есть широкий набор инструментов поддержки, но его ресурсы ограничены, поэтому распылять их нельзя. Первый вице-премьер призвал сконцентрироваться на проектах, которые могут дать наибольший эффект для производительности, унификации, серийности и технологического суверенитета.

По его мнению, это должно помочь компаниям сохранить финансовую устойчивость, а также сформировать предпосылки для следующего витка развития и запуска инвестиционного цикла.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил не слишком увлекаться словом «суверенитет» и не пытаться построить его везде, где только возможно, а сделать упор на областях, в которых есть перспективы. «Мы не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет, и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции, в экономике, в том числе мировой», — констатировал банкир.

Вместе с тем глава Банка России Эльвира Набиуллина посетовала, что бурный рост инвестиций никак не сказывается на производительности труда. «Мы как отставали от лидеров, так и отстаем», — подчеркнула она.

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