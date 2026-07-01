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17:11, 1 июля 2026Экономика

России предложили не увлекаться словом «суверенитет»

Глава ВТБ Костин предложил выбирать приоритеты при строительстве суверенитета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

К вопросу достижения государственного суверенитета следует относиться с большей ответственностью, а не предлагать добиться его в каждой области. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его выступление транслировалось на сайте мероприятия.

«Мне кажется, что сегодня мы слишком увлеклись словом "суверенитет", пытаемся построить его везде», — заметил банкир, предположив, что лучше было бы сосредоточиться на каких-то конкретных направлениях.

Он привел в пример клиента банка, который рассказывал ему о важности достижения суверенитета в вопросе производства шоколадных конфет. Вместе с тем, по мнению Костина, куда важнее было бы заниматься оборонным комплексом, атомной промышленностью, авиацией и космосом, где еще можно претендовать на лидерство.

«Мы не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет, и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции, в экономике, в том числе мировой», — констатировал глава ВТБ.

В конце прошлого года Костин предложил прекратить продавать уголь в Китай, поскольку такая торговля приносит одни убытки, а использовать ископаемое для производства электроэнергии внутри страны и затем майнить криптовалюты, например, биткоин.

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