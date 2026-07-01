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16:22, 1 июля 2026Экономика

В Банке России не заметили роста производительности труда

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии влияния инвестиций на производительность труда
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За последние три года инвестиции в российской экономике выросли на треть, однако пока они никак не сказываются на производительности труда. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее выступление транслировалось на сайте мероприятия.

«Мы пока не видим, чтобы это вылилось в рост производительности труда, мы как отставали от лидеров, так и отстаем», — констатировала она.

При этом Набиуллина вновь вспомнила о претензиях бизнеса к высокой ключевой ставке. По мнению главы ЦБ, фактор распределения ресурсов важнее, чем доступность кредитов, хотя инвестиции в технологии тоже важны. Также она напомнила о впечатляющем масштабе льготных кредитов в экономике, что опровергает тезис об их недоступности.

«Каждый четвертый рубль, выданный компаниям, выдается по нерыночным ставкам. Значит, кого-то поддерживаем, и здесь вопрос, насколько это связано с эффективностью», — указала Набиуллина.

Ранее глава Сбера Герман Греф признал, что экстенсивный рост российской экономики, то есть через большее использование имеющихся мощностей, исчерпан. Он напомнил, что как корова не будет давать больше молока, если ее чаще доить, так и производство не покажет лучшие результаты без внедрения новых технологий, в первую очередь искусственного интеллекта.

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