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12:16, 30 июня 2026Экономика

Греф сравнил российскую экономику с коровкой

Греф: Экстенсивный рост российской экономики исчерпан
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экстенсивный рост российской экономики исчерпан и сравнил ее с коровкой из анекдота, которая вряд ли будет давать больше молока, если начать доить ее не дважды в день, а чаще. Его высказывания прозвучали на годовом собрании акционеров кредитной организации.

«Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока», — поделился топ-менеджер, рассуждая о повышении производительности и отечественной экономике

«У нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект», — сказал также Греф. Он отметил, что для всего этого необходимы инвестиции, в том числе модернизация производства, создание новых производственных циклов.

По словам главы Минкэкономразвития Максима Решетникова, производительность труда, о которой сейчас много говорится в связи с необходимостью ускорения экономического роста, включает не только непосредственно деятельность на самом предприятии, но и его сотрудничество с внешней средой, выстраивание поставок, логистики, взаимодействия с госорганами. Текущий уровень безработицы в России, долгое время находящийся вблизи исторических минимумов, министр назвал признаком того, что «действительно есть дефицит труда в экономике».

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