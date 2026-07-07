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13:39, 7 июля 2026Мир

Лавров предрек поражение НАТО

Лавров: Стремление НАТО милитаризироваться до предела закончится поражением в этой гонке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Стремление НАТО милитаризироваться до предела когда-нибудь закончится поражением в этой гонке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Чем это закончится? Когда-то это наверняка закончится. Если они хотят до предела милитаризироваться, когда-то это все закончится просто поражением в их гонке за собственным превосходством», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в Европе уже не могут скрыть удручающее состояние, в которое пришла европейская экономика.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет отслеживать информацию и все новости, поступающие с саммита НАТО в Анкаре. Он отметил, что Кремль в контексте подготовки к саммиту НАТО слышал много заявлений, касающихся России, однако они носили конфронтационный характер.

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