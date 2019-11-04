В Белоруссии россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази

В Белоруссии гражданку России приговорили к 17 годам лишения свободы за незаконный ввоз в республику более 100 килограммов психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Россиянка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта экстази в крупном размере. Кроме того, она была осуждена за незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Белоруссии.

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Крупную партию наркотиков в тайнике автомобиля россиянки нашли в мае сотрудники таможни в Брестской области. Девушка въезжала в Белоруссию с территории Польши. У нее изъяли 100 полимерных упаковок МДМА (экстази) общим весом более 100 килограммов, а также около 550 граммов гашиша. По данным белорусской таможни, это самая крупная партия наркотиков, выявленных на границе страны за последние 25 лет.

Ранее в ноябре Министерство внутренних дел Казахстана распространило информацию, что продажей наркотиков в стране занимаются абоненты российских операторов связи. Сообщалось, что в настоящий момент ведомство разрабатывает 230 российских мобильных номеров, замешанных в распространении наркотиков. При этом соответствующие запросы по этим номерам были направлены в МВД России.

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