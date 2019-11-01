Россиян заподозрили в торговле наркотиками в Казахстане

Распространением наркотиков в Казахстане занимаются абоненты российских операторов связи. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает «Sputnik Казахстан».

По словам начальника департамента по противодействию наркопреступности Тлегена Маткенова, в настоящий момент ведомство разрабатывает 230 российских мобильных номеров, замешанных в распространении наркотиков. Он уточнил, что соответствующие запросы по этим номерам были направлены в МВД России.

Маткенов рассказал, что распространение наркотиков в Казахстане происходит с помощью интернета, в том числе с помощью мессенджера Telegram. Там казахстанские правоохранители выявили 32 чата с клиентской базой в 10 тысяч человек. В отношении их администраторов проводится проверка. Кроме того, были взломаны пять сайтов, с помощью которых распространялись синтетические наркотики.

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Ранее мэр украинского Харькова Геннадий Кернес пожаловался, что местная полиция не справляется с проблемой наркотрафика в городе, который «в прямом смысле утопает в наркотиках». В связи с нарастающим объемом наркотрафика глава города в очередной раз призвал Нацполицию обратить внимание и отреагировать на требование харьковчан, которые даже собрали «сотню адресов "закладок"».

В январе стало известно, что эстонский Налогово-таможенный департамент в 2018 году обнаружил рекордное число посылок с подозрением на содержание в них наркотических веществ. Всего было обнаружено 742 подозрительных посылки — это рекорд за все время независимости страны. Отмечается, что наиболее часто заказываемыми наркотиками являются каннабис, амфетамин, экстази и ЛСД.

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