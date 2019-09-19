Угрожавший взорвать мост в Киеве употреблял наркотики для ясности сознания

Алексей Белько, угрожавший взорвать мост в Киеве, во время допроса сознался, что находился под воздействием наркотиков. Видео допроса выложил на своем Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Белько, он употреблял наркотики, «чтобы иметь доступ к своим мозгам, чтобы они были ясными». Он добавил, что неизвестные недоброжелатели не давали ему спать.

«Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, потому что мне не давали спать шесть суток. Мне приходилось жить на улице, потому что непонятные там клоунады начали происходить ночью, лишающие меня сна: постукивание в окно, хороводы какие-то, открывание дверей в машине, включение света. Я потерял сон, шесть дней я не спал», — рассказал он следователю.

В ответ на вопрос следователя, какие наркотики он употреблял, мужчина назвал налбуфин (рецептурный опиоидный анальгетик — прим. «Ленты.ру»). Белько признался, что приобретал его в Киеве.

Около пяти вечера по киевскому времени (совпадает с московским) 18 сентября власти сообщили о полном перекрытии моста на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена. Вскоре стало известно, что неизвестный мужчина переезжал через мост на личном автомобиле, неожиданно остановился и перекрыл движение с помощью своего транспортного средства. Мужчина был вооружен и угрожал взорвать мост. Операция по его задержанию продолжалась несколько часов.

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