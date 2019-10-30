Законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы вернет авторам на доработку проект закона об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, так как документ был внесен с нарушениями. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 октября.

«Они [законопроект фактически] не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Он также добавил, что нельзя вносить одним документом поправки в УК и КоАП. Парламентарий счел действия коллег по Госдуме пиар-ходом.

Ранее в среду соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты фракции «Справедливая Россия». За правонарушение, совершенное в интернете, авторы инициативы предлагают сажать на срок до семи лет. Руководитель фракции Сергей Миронов отметил необходимость противостоять мнению, что употребление так называемых легких наркотических веществ не влечет серьезных последствий.

Ранее в Совете Федерации предложили еще более строгую меру пресечения — заключение на срок до 15 лет.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции относительно предложения справороссов. По его словам, данный законопроект не связан с поручением главы государства Владимира Путина от 28 октября о введении наказания за пропаганду наркотиков в интернете.

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