Путин поручил ужесточить борьбу с наркотиками в России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября.

Под действие нового закона также должны попасть психотропные вещества. Это должно стать дополнительной мерой по противодействию незаконному обороту наркотических средств, говорится в перечне поручений.

Кроме того, глава государства поручил подготовить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями.

В апреле в России был принят закон, запрещающий публиковать в интернете сведения о способах изготовления и распространения новых потенциально опасных психоактивных веществ, в том числе и так называемых спайсов. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что ранее законодательство запрещало лишь рекламу наркотиков.

В январе 2019-го МВД предложило штрафовать за рекламу наркотиков в интернете на сумму до одного миллиона рублей.

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