В России предложили создать киберполицию для борьбы с наркотиками в сети

Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями после вопроса, заданного ему представителем движения «Сильная Россия» Алексеем Свиридовым на сентябрьской встрече с общественниками в Приморье. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал Свиридов «Ленте.ру».

По словам общественника, во время встречи он привел президенту данные, согласно которым Приморский край занял первое место в стране по проблемам наркомании, и попросил рассмотреть возможность усиления полицейских для борьбы с распространением наркотиков в интернете.

«Я предложил создать киберполицию в МВД, чтобы блокировать продажу веществ через социальные сети и мессенджеры, а также увеличить штатную численность подразделений МВД в регионах с повышенной наркопреступностью», — рассказал Свиридов.

Он отметил, что обращал внимание именно на продажи наркотиков в сети, поскольку интернет является «самым быстрым и безопасным инструментом для наркомафии»: через него нанимаются закладчики, распространяется реклама, проводится оплата и обговариваются адреса закладок.

«Полиции необходимо придумывать новые методы и инструменты борьбы с наркопреступностью, потому что старые уже не работают. В сети создаются новые сервисы — та же "Гидра", через которую можно заказать любые наркотики. Продавцы совершенствуют механизмы распространения, об этом говорит статистика, которая показывает, что уменьшения такой преступности нет, есть только рост» — сказал представитель «Сильной России».

По словам Свиридова, на сентябрьской встрече Путин отреагировал на предложения «живо, с интересом» и пообещал поговорить на эту тему с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, чтобы «посмотреть, что можно сделать в этом направлении».

28 октября стало известно, что президент отдал указание МВД подготовить предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с наркопреступностью. Кроме того, он поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Под действие нового закона попадут также психотропные вещества.

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