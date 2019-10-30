В Кремле отреагировали на законопроект о пропаганде наркотиков

Кремль пока не сформировал позиции по законопроекту депутатов от «Справедливой России» об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 30 октября.

Песков отметил, что инициатива справороссов не связана с поручением главы государства Владимира Путина от 28 октября.

Представитель Кремля также не стал комментировать вопрос о том, приведет ли широкая трактовка понятия пропаганды наркотиков к злоупотреблениям. Он подчеркнул, что документ еще прорабатывается.

Ранее в среду депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. За правонарушение, совершенное в интернете, предлагается лишать свободы на срок до семи лет. Ранее в Совете Федерации предложили еще более строгую меру — заключение на срок до 15 лет.

Вопрос об ужесточении борьбы с пропагандой наркотиков ранее поручил проработать президент России.

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