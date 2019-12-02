Россиянин получил 17 лет колонии в Белоруссии за гашиш

Суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил гражданина России к 17 годам колонии по делу о контрабанде около 290 килограммов гашиша. Об этом сообщается на сайте Верховного суда страны.

В сообщении говорится, что россиянин, находясь за пределами Белоруссии, купил три тысячи плиток гашиша и разместил их в пространстве между днищем и полом автомобиля. Затем на этой машине он приехал из Литвы на пункт пропуска «Котловка» Гродненской региональной таможни, где и был обнаружен наркотик. Известно, что мужчина собирался перевезти гашиш в Россию и сбыть его там.

В результате суд признал россиянина виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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