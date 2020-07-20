Российский дилер сбрасывал наркотики из окна собственной квартиры и был задержан

В Северной Осетии дилер сбрасывал наркотики покупателям прямо из окна собственной квартиры, за что и был задержан. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Сначала полицейские поймали молодого человека, который таким образом покупал «товар» — дилер скинул ему пакетик с таблетками. Затем правоохранители нашли и квартиру самого продавца.

При обыске в доме мужчины обнаружено несколько упаковок сильнодействующего прегабалина (также известного как «лирика») и мини-теплица с коноплей. Свою вину в продаже запрещенных веществ задержанный уже признал, в ближайшее время его отправят под арест.

Ранее сообщалось, что украинские контрабандисты сбрасывали сигареты на парашютах в приграничные деревни Венгрии. Всего контрабандисты доставили около 26 тысяч упаковок сигарет. Из-за этого Будапешт понес убытки на 50 миллионов форинтов (около 11 миллионов рублей).