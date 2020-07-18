Украинские контрабандисты сбрасывали сигареты на парашютах

Венгерские пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые в темное время суток сбрасывали на территории страны пачки сигарет, перевозя их на самолете или дельтаплане. Соответствующее видео разместило издание Nemzeti Adó- és Vámhivatal в Facebook.

Всего контрабандисты доставили около 26 тысяч упаковок сигарет. Они были сброшены в приграничной деревне. При обыске в доме задержанных полиция обнаружила наркотики, тепловизоры, камеры видеонаблюдения и запрещенные в Венгрии газовые баллончики.

В настоящее время преступники арестованы, им грозит до восьми лет лишения свободы. Из-за их действий Венгрия понесла убытки на 50 миллионов форинтов (около 11 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что оперативники ФСБ задержали курьеров с 55 килограммами синтетических наркотиков. В тайниках автомобилей курьеров оперативники обнаружили 45 килограммов амфетамина и 10 килограммов МДМА. Груз предназначался для 12 регионов России: от Москвы до Краснодарского края.