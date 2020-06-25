Контрабанду с атомной подлодки попытались вывезти из России в Китай

Российские таможенники задержали 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке его вывоза в Китай без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
Сталь после разделки корпуса подлодки пыталась экспортировать частная компания под видом лома черных металлов. Как отметили в ведомстве, для вывоза за границу металлов, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники, требуется лицензия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
Было установлено, что лом от подлодки был приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Директор компании участвовал в нем, воспользовавшись лицензией другой фирмы. Она выдается специализированным государственным организациям, получившим право на внешнеторговую деятельность с продукцией специальной категории.
В отношении руководителя компании-экспортера возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда военной техники).