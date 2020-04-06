В России с партией кокаина пойман посланник наркобарона Педро из Южной Америки

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит уголовное дело гражданина Эквадора и Испании Монтойя Фернандо Альфонсо Санчеса, обвиняемого в контрабанде партии кокаина в Россию от наркокартеля из Южной Америки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Иностранец заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Он был пойман российскими полицейскими с партией кокаина весом семь килограммов в качестве посланника от наркобарона.

По версии следствия, обвиняемый Санчес вступил в организованную преступную группировку (ОПГ), созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по прозвищу Педро, занимающуюся более 10 лет незаконным оборотом кокаина. Эта банда входит в южноамериканский международный наркокартель, действовавший в Южной Америке и Евросоюзе.

Педро предложил Санчесу заняться нелегальными поставками кокаина из республики Эквадор в Россию, пообещав 10 тысяч евро за каждую партию. Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России наркобарон Педро дал указание участнику ОПГ — неустановленному лицу по имени Андрей найти покупателя на пробную партию кокаина весом семь килограммов, которая должна была прийти морским путем из Эквадора в Петербург. В случае успеха Педро планировал еженедельно поставлять в Россию до 50 килограммов наркотика.

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Семь килограммов кокаина в семи брикетах были спрятаны в тайнике на рефрижераторном судне Baltic Autumn, который шел из Эквадора в Петербург. Санчес прилетел в Петербург и связался с Андреем. На них вышел полицейский, работавший под прикрытием, и под видом покупателя выразил желание приобрести кокаин по цене 27 тысяч долларов за килограмм.

5 ноября 2018 года рефрижератор прибыл в петербургский порт, а через пару дней Санчес продал подставному покупателю партию наркотика, получив муляж денежных средств на сумму 16 тысяч долларов и 122,5 тысячи евро. Сразу же после сделки он был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 229.1 и 228.1 УК РФ («Контрабанда и сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

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