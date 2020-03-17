Перуанского целителя посадили в России за сбыт «Крови дракона»

Московский областной суд посадил перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова за покушение на сбыт наркотиков «Кровь дракона». Об этом во вторник, 17 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Диас-Струков получил семь лет колонии строго режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в конце февраля коллегия присяжных признала его виновным в покушении на сбыт наркотических веществ. Однако присяжные оправдали его по делу о контрабанде наркотиков.

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Уголовное дело о контрабанде было возбуждено после получения Диас-Струковым посылки из Перу с отваром «Кровь дракона». В данном отваре содержится запрещенное в России психотропное вещество — диметилтриптамин (DMT). Он был обвинен в покушении на сбыт наркотических веществ. Свою вину целитель не признал.

11 марта сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина из Доминиканы в Россию, один из четырех фигурантов был оправдан присяжными.

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