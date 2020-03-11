Контрабандисты растворяли кокаин в роме и поставляли его в Россию

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина из Доминиканы в Россию, один из четырех фигурантов был оправдан присяжными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Андрей Бредкин признан виновным в контрабанде 10 килограммов кокаина, в покушении на сбыт наркотиков и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Евгений Савченко осужден на 12 лет. Их предполагаемый соучастник — Антон Мельников — признан присяжными невиновным. Четвертый фигурант дела — Георгий Кольвах скрылся от следствия и суда, его объявили в международный розыск.

По данным следствия, не позднее 19 марта 2015 года обвиняемые присоединились к преступной наркогруппировке для контрабанды кокаина. Они разработали план, согласно которому задумали растворять наркотик в спиртосодержащей жидкости, не изменяющей свойств и качеств кокаина, а затем разливать в бутылки из-под доминиканского рома. После доставки в Россию контрабандисты планировали выпаривать кокаин для последующей реализации.

Мельников и Кольвах получили от неустановленного сообщника 70 тысяч долларов на закупку в Доминикане наркотика. 26 марта 2015 года Бредкин забрал их из отеля и отвез в свою квартиру в городе Пунта Кана. Там он передал подельникам 23 бутылки рома с растворенным кокаином весом почти 10 килограммов. В аэропорту к ним присоединился Савченко, помог с регистрацией на рейс до Санкт-Петербурга, сдачей бутылок в багаж, а также оплатил его перевес.

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Однако реализовать кокаин фигуранты не смогли, поскольку их задержали 27 марта 2015 года в аэропорту Пулково в ходе таможенного досмотра багажа.

Как отмечает Генпрокуратура, это был последний рейс контрабандистов, регулярно занимавшихся поставками кокаина в Россию.

В 2019 году четверо подсудимых были оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления и освобождены из-под стражи прямо в зале суда, указывает РАПСИ. Но Верховный суд России отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Бывший сотрудник полиции Савченко после освобождения снова был арестован по подозрению в убийстве человека, которого ему не удалось обмануть при инсценировке продажи машины.

Еще двое участников преступной группы Даниил Мосалков и Михаил Колбин были осуждены Солнцевским районным судом Москвы к реальным срокам лишения свободы за контрабанду кокаина.

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