Российский актер попытался продать на Рублевке крупную партию наркотиков

Актер и топ-модель Александр Городник задержан в одном из элитных коттеджных поселков на Рублевке, при досмотре у 40-летнего мужчины нашли 90 таблеток наркотического вещества. Об этом во вторник, 25 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил kp.ru.

По словам источника, Городник был задержан 19 февраля. На переднем сидении его автомобиля Lexus IS 250 были обнаружены 20 полимерных свертков с таблетками. Как показала экспертиза, таблетки являются наркотиком МДМА в большом объеме. По предварительным данным, актер собирался продать запрещенное вещество на Рублевке.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК России.

23 января сообщалось, что актриса Наталья Бочкарева решила продать автомобиль после задержания с кокаином.

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